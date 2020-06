Horas antes de salir al aire por América TV, el estilista Rubén Orlando había adelantado en las redes sociales que volvería a abrir su peluquería en la Villa 31 pese a que dicha actividad, al ser considerada de riesgo sanitario, está prohibida por el aislamiento social y obligatorio.

“Si tengo que ir preso, voy con gusto por defender estos derechos. La gente no tiene para comer, están robando terriblemente. La gente, si no trabaja, no se llena la panza y hay quienes salen a robar”, advirtió ante las cámaras de televisión el peluquero al mostrarse frente a su local.

“He pasado hambre, en mi infancia, y cuando quebré, pero fui por el lado del trabajo; pasa que es fácil hablar cuando se tiene la panza llena“, agregó.

Tal como se esperaba, las autoridades rápidamente reaccionaron ante la contravención: le enviaron un acta de clausura aclarando que incumplía con el decreto de emergencia sanitaria dispuesto por el gobierno nacional.

💬 “Esto no es contra Horacio Rodríguez Larreta ni Diego Santilli, a quienes quiero mucho y apoyo como siempre, pero la verdad es que no se puede más“, remató el personaje público.

