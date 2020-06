Jorge Macri, Miguel Lunghi y Ezequiel Galli fueron algunos de los intendentes de “Juntos por el Cambio” que salieron con los tapones de punta contra el gobierno provincial al exigir flexibilizar la cuarentena e, incluso, advertir que terminarán abriendo actividades sin el consentimiento de la administración de Axel Kicillof.

A horas de que se confirme la extensión del aislamiento social obligatorio, Teresa García, ministra de gobierno bonaerense, cruzó a los jefes municipales de Vicente López, Tandil y Olavarría; así como también a los de Bahía Blanca y Campana.

“Si un intendente dice que va a abrir los comercios me den o no autorización es un acto de ‘rebeldía’, del cual va a tener que poner la firma en los decretos municipales que habiliten esos locales. Esperemos que no pase nada“, aseveró en diálogo con Radio El Destape.

“Esperemos que no sea tan flexible para que no pase lo de Olavarría o Necochea, donde hubo un baby shower. De hecho, en Olavarría el intendente era el que más reclamaba la apertura y ayer aparecieron cinco casos: hay más de 50 aislados. Tandil es uno de los municipios que más actividades comerciales e industriales habilitadas tiene”, agregó.

💬 Teresa García: “Estamos estudiando autorizar la venta de indumentaria, pero sólo en comercios de proximidad, y con modalidad de no ingreso al local y no probarse la ropa”

