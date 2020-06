Un día después del anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el próximo 28 de junio, el presidente volvió a tomar la palabra: “Desde hace dos semanas, cuando ocurrió lo de la Villa 31, tenemos 900 contagios diarios, donde la mitad ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y la otra mitad en el Gran Buenos Aires“, explicó Alberto Fernández en diálogo con Canal 13.

“No sé si estamos en el pico porque ahora hay cierto amesetamiento y puede ser que crezca un poco más. Lo que sí es verdad es que desde el 21 de mayo hasta hoy pasamos de 200 contagios diarios a 900”, agregó.

“No es una enfermedad grata ni fácil. No me gusta hablar de esto porque suena a autoelogio, pero gracias a la cuarentena que hicimos evitamos un sinfín de contagios“, prosiguió el mandatario.

📸+📽 El gobierno nacional extendió la cuarentena obligatoria hasta el 28 de junio en las zonas de mayor circulación del virus: gran parte del país entrará en una nueva etapa de “distanciamiento social” ➡️ https://t.co/S62WtfzEbi pic.twitter.com/FjDZBgwOHs — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) June 5, 2020

“Hay que entender que la capacidad de contagio que tiene el virus es impresionante y tenemos que ser conscientes de eso. La cuarentena sirvió para que no ocurriera lo que pasó en otros países: que los médicos elegían quién vivía y quién no. Acá todos están en condiciones de ser atendidos y tenemos los respiradores necesarios para atender el peor pico de la pandemia. Hasta el día de hoy, la ocupación de camas es muy baja. En la Ciudad de Buenos Aires, el lugar de mayor concentración del problema, solo el 30% de las camas están ocupadas. Estoy seguro de que si seguimos en este ritmo, todos van a tener la atención que corresponde, absolutamente todos“, ponderó.

Y remató: “A los anticuarentena no les respondo nada, no quiero entrar en esos debates. No soy yo solo. Los 24 gobernadores estamos preocupados para que nuestra gente no se enferme. Sabemos los padecimientos que esto trae. Que la cuarentena cierra colegios, cierra comercios y esto es algo que no nos hubiera gustado pasar. Cuando dicen que me enamoré de la cuarentena, me asombro. Es lo último que me hubiera gustado enfrentar en mi presidencia. De ningún modo estoy enamorado de la cuarentena”.

