El jefe de gobierno porteño habló esta mañana desde la sede gubernamental ubicada en Parque de los Patricios: allí difundió detalles de las nuevas medidas que comenzarán a regir en las próximas horas.

▪️ Salidas recreativas para chicos los fines de semana

Se extiende el paseo a ambos días, sin restricción por DNI y comienza a regir desde este sábado 6 de junio. Se puede circular hasta los 500 metros del hogar durante una hora, con distanciamiento social y uso de tapabocas para mayores de seis años. El horario habilitado es de 8 a 20 horas.

▪️ Se habilita el ejercicio físico todos los días

Empieza a regir el lunes 8 de junio. Se podrá correr, caminar, andar en bicicleta o rollers entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. Es obligatorio el distanciamiento mínimo de dos metros y no se pueden juntar más de dos personas. No está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio. El tapabocas no es obligatorio mientras se realiza la actividad.

▪️ Apertura de comercios barriales o de cercanía de los rubros indumentaria y calzado

Se habilita a partir del lunes, atendiendo desde las 11 de la mañana según número de documento los días pares para los DNI par y los impares para los DNI impar. La medida no corre para las zonas comerciales de alta circulación de personas. Los probadores no estarán habilitados y se deberá cumplir con todas las medidas de higiene. El traslado de los trabajadores es responsabilidad del empleador: no se puede usar el transporte público.

▪️ Servicios de culto

A partir del próximo lunes, los ministros religiosos que no viven en sus templos podrán ir para realizar su celebración litúrgica online vía streaming, sin público. Siguen restringidas las celebraciones religiosas y socio pastorales.

