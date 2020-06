“Nosotros estamos de acuerdo con cualquier intervención del Estado que sea en favor de los trabajadores“, aseveró Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, en diálogo con el programa “Pasaron Cosas” de Radio Con Vos.

“Si yo pensara que el Estado interviene para bajarme los salarios, vería qué hacer para cambiar a los gobernantes. Vamos a defender los puestos de trabajo y los salarios de los compañeros. Por lo pronto estamos evaluando la situación. Si nos dan participación lo vamos a hacer porque nos interesa ser un órgano de control“, explicó luego el referente gremial.

💬 Matías Kulfas defendió la intervención y expropiación de Vicentin: “Estamos hablando de una empresa que está en cesación de pagos” ➡️ https://t.co/j5uIKKVt6M pic.twitter.com/BBStEKZ77W — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) June 9, 2020

Sobre la sorpresa que generó en todo el arco político y sindical, reconoció: “Yo no sabía absolutamente nada. Hasta Vicentín se enteró ayer por el comunicado y los trascendidos. Pero estoy acostumbrado a que los gobiernos no me consulten absolutamente nada. A nosotros nadie nos avisó nada. Estamos de acuerdo con la intervención y la expropiación, no solo de Vicentin sino también de otras empresas que fueron víctimas de vaciamiento durante el macrismo“.

En esta línea, cargó contra los políticos de la oposición y los periodistas que sin conocer demasiados detalles cuestionan la decisión del gobierno: “Los chinos se hicieron cargo de la empresa COFCO, cuando compró Nidera, y nadie dijo nada. Nos nacionalizan de afuera y no dicen nada, pero nacionalizamos acá y patalean“.

“Defender la no intervención del Estado es o no saber o tener muy mala leche respecto a las medidas que tiene que tomar el gobierno”, prosiguió.

💬 Y remató: “Siempre hay denuncias de plata que se perdió o no pueden justificar y no pasa absolutamente nada. Y los medios influyen, salen a publicitar una defensa de la empresa. Cuando vos sacás un prestamo y no pagas te pueden embargar todo y esa vara tiene que ser la misma para los empresarios“.

Comentarios

comentarios