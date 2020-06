Los profesionales de la salud están mucho más expuestos ante el nuevo coronavirus y las cifras oficiales que brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) lo demuestran. Sin embargo, denuncian que los equipos de protección con los que cuentan son insuficientes y/o de mala calidad.

“Todavía no llegamos al pico de la pandemia y ya se han contagiado cerca de 20 trabajadores de COVID-19 y 10 de dengue en nuestro hospital. Para los trabajadores de la salud es de vida o muerte”, aseguraron los trabajadores del Hospital Ramos Mejía a través de un comunicado reproducido por “Nueva Ciudad”.

“Mientras vemos como se van ocupando todas las camas de internación con coronavirus, debido al aumento de casos en los barrios vulnerables, también han aumentado los contagios en nuestros compañeros y sus familias. Esta situación nos angustia enormemente, no porque nos asuste asumir nuestra responsabilidad, si no porque tenemos miedo de llevarnos el virus a nuestros hogares y contagiar a nuestras familias”, agregaron.

“A pesar de dos fallos favorables de la justicia, seguimos soportando que desde el Ministerio de Salud nos sigan entregando camisolines de mala calidad, antiparras obsoletas, barbijos N95 no registrados y de mala calidad, no han entregado mamelucos ni termómetros de láser. No sé han realizado los testeos a todo el personal, no han ingresado la cantidad de personal de enfermería solicitados. Además lxs trabajadorxs de nuestro hospital solicitamos un incentivo económico del GCBA a la primera línea”, remataron.

Los profesionales de la salud del Hospital Moyano también hicieron hincapié en “las precarias condiciones” en la que están “enfrentando al coronavirus en la ciudad”.

“En el personal de salud la curva de contagios se viene incrementando, ya muchos trabajadores/as de hospitales se contagiaron y/o fueron aislados. Ante esta situación y la continua falta de respuesta suficiente por parte del gobierno porteño, necesitamos visibilizar los reclamos por los que venimos luchando desde los inicios de la pandemia: entrega de equipos de protección personal en tiempo y de calidad; promoción y cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad; ingreso de personal para reducir la sobrecarga laboral; aumento salarial acorde al esfuerzo y riesgo laboral; y testeo de trabajadores/as y pacientes”, reafirmaron.

Héctor Ortiz, enfermero del Hospital Durand, reveló por su parte a “Diario Z” que las demandas atraviesan a todos los sectores: “No se están respetando los protocolos, no toman siquiera la temperatura, y si hay un infectado, no se aísla al resto, mientras que los enfermeros no contamos con el material necesario, es escaso y de mala calidad“.

