“Tener de nuevo un nuevo período de fase 1 de cuarentena o no depende críticamente de lo que hagamos como gobierno y como ciudadanos en las próximas tres semanas”, afirmó Fernán Quirós, titular del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Radio La Red.

“Si la ciudadanía decide que ya no tiene energía para sostener la cuarentena y que ya es lo mismo porque a mí no me va a pasar, entonces voy a un asado, a ver a los amigos o me junto con familias porque mis hijos extrañan a los compañeros de colegio, si eso va a ocurrir, no hay formato de testeo que pueda sostener y no hay manera de evitar por delante una vuelta a la primera fase de cuarentena“, explicó el ministro.

💬 Tomás Orduna, infectólogo del Hospital Muñiz y miembro del comité asesor del gobierno nacional: “Tenemos una mayor ocupación de camas” ➡️ https://t.co/iqXo8kR72m pic.twitter.com/nYDv6URl95 — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) June 17, 2020

“En la ciudad la curva evoluciona a una velocidad relativamente contenida, con un R0 de 1.13, pero cada día hay más casos. Hay que explicarle a la ciudadanía que lo peor todavía no pasó”, apuntó luego.

“Tenemos un gran problema por delante, lo han tenido todas las grandes ciudades del mundo. Todos están muy cansados, con problemas económicos, sociales y afectivos, pero necesitamos un mayor esfuerzo“, agregó.

“La gente lo veía distante al coronavirus y sentía que era algo que en la Ciudad de Buenos Aires no estaba. Lo que pasa ahora es que todos conocemos a alguien que está contagiado. Si logramos tener éxito con el Detectar y la gente actúa con responsabilidad, podremos dejar el R por debajo de 1 y no tener que volver a restringir”, concluyó.

