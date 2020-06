Alberto Fernández brindó una entrevista exclusiva para Telefe Noticias desde la quinta de Olivos, dónde permanecerá por recomendación de su médico personal por el crecimiento de la curva de contagios de coronavirus.

“Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían locales de ropa abiertos, abran los locales. Pero estan son las consecuencias“, advirtió el presidente luego de otro día de récord de muertes por el COVID-19 en la Argentina.

“Tengo un compromiso ético y es no abandonarlos. Tengo que cuidar la salud de la gente y cuando veo que las camas se ocupan me preocupo. Presten atención a lo que estamos haciendo porque algo no estamos haciendo bien. Sé que estamos viviendo un momento económico traumático pero sé que si no hacemos algo la vida de muchos argentinos corre riesgo. Más allá de que me digan que soy un facilista y no le presto atención a la economía. Los que le prestaron atención a la economía sabemos cómo fue. Hay 45 mil muertos acá al lado“, prosiguió.

En esta línea, el mandatario anunció que el transporte público será utilizado solamente por trabajadores esenciales a partir del viernes: “Crece el movimiento de gente y crece el contagio. Esto pasa en CABA y en la Provincia. Eso es lo que nos llevó a ver de qué modo nosotros podemos ponerle un freno ya a la mayor circulación que se está observando”.

“El mayor problema del contagio lo tenemos en el AMBA. Ahí está concentrado el 95-96% del problema. Venimos observando siempre con Axel y Horacio que cuando aumentó la circulación aumentaron los contagios. Es cierto que hay más testeos y más contagios y eso nos preocupa porque está ocurriendo en un momento en el que hay más demanda de camas en hospitales por enfermedades propias del invierno”, explicó.

