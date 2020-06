Desde que se inició la cuarentena obligatoria, los trabajadores de las apps de delivery vienen reclamando porque se reconozca la relación de dependencia existente, aumentos salariales, mejores condiciones laborales y la entrega de elementos de higiene para estar protegidos en la calle en plena pandemia: han hecho varios paros pero las empresas miran para otro lado.

En la tarde del martes, un hombre de 40 años que trabajaba con su moto para la plataforma de envíos Glovo murió al ser arrollado por un camión en pleno barrio porteño de Caballito.

“No tenemos ART, no tenemos cobertura médica, ni derechos. Somos trabajadores, no somos héroes ni colaboradores, y nos estamos muriendo, nos están matando”, aseguraron desde la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR), que nuclea a trabajadores de empresas de delivery como Pedidos Ya, Rappi y Glovo.

“No son simples accidentes, son asesinatos laborales. Nos empujan a trabajar jornadas interminables y a las apuradas, compitiendo entre nosotros, por pagos insignificantes“, subrayó el gremio.

“Llevamos mucho tiempo organizando nuestros reclamos. Le dimos aviso al gobierno, al Ministerio de Trabajo (donde tenemos tres números de expediente) y a las empresas, pero no se hacen cargo. Mientras tanto salimos cada día con la soga al cuello”, agregaron.

📢 Agrupación de Trabajadores de Reparto: “Mientras las empresas cuentan sus ganancias, nosotros contamos nuestros muertos“

📸 Foto: Andrés D’Elía

