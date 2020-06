“Hoy no tomar una medida importante sería casi asegurarnos, en 25 o 30 días, una hipoteca con muertos y una imagen que a mi me aterra, que es la imagen de argentinos que no tengan lugar donde atenderse“, aseveró Ginés González García en diálogo con Crónica.

“Hay que parar porque, si bien hicimos una gran expansión del sistema de salud, con este ritmo dentro de tres semanas empezaríamos a tener problemas con la disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos”, prosiguió el titular del Ministerio de Salud de la Nación.

“Tenemos la posibilidad de hacerlo antes de que haya enfermos que no son atendidos o todas esas cosas terribles que hemos visto en otros países, vinculadas a que hay gente que se quedaba sin asistencia en un momento crítico por carencia de respiradores, de camas o de lo que fuera”, agregó.

“Hay que parar la circulación de la gente, que es lo que hace circular al virus. El virus no viaja solo. Parar el transporte, o por lo menos dejarlo muy reducido, es la medida central. En todos lados el transporte ha sido el vehículo fundamental de la expansión de la epidemia: eso pasó, por ejemplo, en Nueva York y en Madrid“, aclaró luego sobre uno de los ejes en las que se centrarán las nuevas medidas restrictivas del gobierno nacional.

💬 Ginés González García:”La otra cuestión es la circulación de las personas, para detener un poco esta cadena de transmisión y lograr entonces desahogar a todo el sistema de atención”, concluyó.

📸 Foto: Juan Manuel Foglia

