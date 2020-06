Luego de una semana de reuniones, borradores e idas y vueltas, finalmente el gobierno nacional confirmó la extensión de la cuarentena obligatoria en la Argentina y el endurecimiento de las restricciones en el AMBA.

“Si no hubiéramos hecho lo que hicimos todo sería más grave y tendríamos el sistema de salud colapsado“, aseveró Alberto Fernández en el inicio del discurso, flanqueado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.

“Tenemos que aislar el AMBA del resto del país, porque el resto del país no está teniendo los problemas que tiene el AMBA. También tenemos que pensar estas medidas para el Chaco, que está teniendo una velocidad de contagio parecida a la del AMBA”, explicó luego en uno de los pasajes más destacados de la comunicación oficial.

“Dicen las encuestas que uno de cada cinco argentinos no está conforme con los mecanismos de la cuarentena. Y estoy de acuerdo, porque el 100% no hubiéramos querido aislarnos, querríamos seguir disfrutando de nuestra vida cotidiana y hacer que la economía funcionará. Esa era mi ilusión cuando llegué el 10 de diciembre. Han pasado seis meses, y en esos seis meses nos tocó una muy difícil, que es enfrentar la pandemia”, añadió.

En esta línea, repasó los datos del área metropolitana y la gravedad de la situación: “Hoy el 97% de los casos son el AMBA y es llamativo el aumento de la velocidad del contagio, que aumentó un 147% y un 95% la cantidad de muertos. Objetivamente sabíamos que podía pasar y estábamos preparados para hacer frente”.

“Les pedimos que se aíslen en sus casas y solamente salgan para comprar comida. Las industrias seguirán funcionando, las vinculadas a actividades esenciales, en parques industriales, que están vinculadas a trabajo continuo que si los frena la perjudica, y los que trabajan para exportación. El empleo publicó se frena para que no haya circulación. Van a trabajar de manera remota”, prosiguió.

Y remito: “Les pido que vean los datos para ver que no estamos por el mal camino. Nos llamaron oveja descarriada por hacer la cuarentena anticipada, que las consecuencias económicas nos llevarían a un momento de locura. La historia nos muestra que estamos en un rebaño enloquecido, que no somos la excepción. No bajemos los brazos, no dejemos que nos confundan. Hicimos un gran esfuerzo, como un gran país y vale la pena hacer otro esfuerzo“.

📽 ¡EL ANUNCIO COMPLETO!

▪️ Sólo aquellos trabajadores que se desempeñen dentro de las 24 actividades esenciales establecidas en marzo podrán circular en transporte público por la zona metropolitana a partir del lunes. ▪️ La cuarentena estricta comenzará de hecho el miércoles 1 de julio y se extenderá hasta el viernes 17 de julio. ▪️ Las salidas recreativas de los niños se mantendrán pero no así la posibilidad de hacer actividad física al aire libre. ▪️ Al igual que los supermercados, los comercios de proximidad como farmacias, ferreterías y veterinarias se mantendrán abiertos ▪️ Los bancos seguirán abiertos, pudiendo concurrir solamente con turno previo. ▪️ Se tendrán que renovar todos los permisos de circulación. ▪️ El gobierno continuará asistiendo al trabajo y la producción en las zonas afectadas del AMBA, así como continuará con el pago del IFE a quienes lo necesiten en esa área, en Chaco y en algunas zonas de Río Negro.

