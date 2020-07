El juez Federico Villena ordenó en las últimas horas la detención de la ex funcionaria Susana Martinengo -que se desempeñó los últimos cuatro años como Coordinadora de Documentación Presidencial– y otras 21 personas, la mayoría espías que pertenecían al grupo denominado “Super Mario Bros”.

Todas ellas fueron detenidas en el marco de una causa por presunto el espionaje ilegal que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según la investigación judicial en ese grupo los espías compartían los dossiers, las fotografías, las filmaciones y todo lo que obtenían de su espionaje ilegal.

A lo largo de los años, esta red de espionaje ilegal tuvo como objetivos a diversos actores del sistema político: desde la actual vicepresidenta Cristina Fernándes de Kirchner, al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano; los ex diputados del PRO, Emilio Monzó y Nicolás Massot; el camarista federal Martín Irurzun y el ex intendente de La Plata, Pablo Bruera.

Además de Susana Martinengo, entre los aprehendidos están también Jorge “El Turco” Sáez y Leandro Araque; el abogado y también agente de la Agencia Federal de Inteligencia, Facundo Melo; Diego Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la AFI durante el gobierno de “Cambiemos”; el espía Emilio Matta, acusado de participar del espionaje en el Instituto Patria y en la operación de seguimiento de Florencia Macri; Dominique Lasaigues, que trabajaba en el Gobierno de la Ciudad; y Juan Carlos Rodríguez, que trabajaba en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

Jonathan Nievas, Javier Bustos, Mariano Ignacio Flores, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, Maria Belen Saez, Jorge Ochoa, el penitenciario Andrés Rodríguez, y el ex integrante de la Policía Federal, Gustavo Ciccarelli, completan la lista.

Alan Ruiz, ex director de Operaciones Especiales de la AFI y antes funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación, ya estaba preso en otra causa.

📌 El magistrado consideró que los 22 imputados -acusados de integrar una “organización criminal” que realizaba maniobras de espionaje ilegal- podrían entorpecer la investigación

