El presidente Alberto Fernández participó este jueves en la cumbre del Mercosur: allí pidió establecer la unidad en América Latina para “enfrentar los desafíos de la postpandemia”.

“Las diferencias que puedan surgir ideológicas o conceptuales pasan a un segundo plano a la hora de entender que son los pueblos que se vinculan más allá de los gobiernos”, afirmó en la videoconferencia.

“El mundo se dio vuelta con esta pandemia y estoy más convencido que nunca que debemos integrar una región única para enfrentar el desafío que se viene. América Latina es el continente más desigual en términos de ingresos y por ello está llamado a ser una región única”, agregó ante la mirada de sus pares latinoamericanos, incluido Jair Bolsonaro.

“Pido que las diferencias ideológicas o políticas pasen a un segundo plano. Guardo por todos los líderes el respeto que se merecen aunque no pienso igual a muchos. Sé que mi paso por la historia argentina es un paso y no tengo derecho a frustrar la aspiración continental que tenemos de unirnos y crecer juntos simplemente porque no pienso igual. Estoy aquí para que nos unamos. La historia nos ha dado la oportunidad de revisar lo que se ha hecho y hacerlo de otro modo”, agregó.

“Hace meses que vemos la lista de nuestros muertos por la pandemia. El virus imperceptible pudo tirar todo abajo. Pero hay que ver como se construye el mundo que se viene y si no hacemos las cosas bien somos nosotros los culpables”, subrayó luego el mandatario argentino.

💬 Alberto Fernández: “Estamos llamados a ser un gran país de América Latina en un mundo distinto, un mundo globalizado. Renegar de ello es una zonzera”.

