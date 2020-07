“Estamos en los momentos más críticos de la pandemia, tenemos una gran cantidad de casos en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires y focos en toras provincias”, advirtió Santiago Cafiero en diálogo con Radio La Red.

“No está definido cómo seguirá la cuarentena, no podemos tomar esa decisión cuando faltan diez días para el final de una etapa“, subrayó luego el jefe de gabinete. “Primero hay que hacer un análisis completo de la situación epidemiológica. Todavía no están todos los elementos para decidir qué va a pasar”, agregó.

“Este gobierno lleva seis meses de gestión reales y tres meses son en pandemia. Pero tenemos una planificación y avanzamos conforme a esto, con la renegociación de la deuda en el medio”, apuntó en un “mini balance” de la administración de Alberto Fernández.

“El programa ATP, el IFE y el salario complementario que tomamos en este marco fue más efectivo que haber presentado un power point que después nunca se cumplió”, remató.

💬 Santiago Cafiero: “Hay una oposición con la que se viene trabajando con responsabilidad; entre ellos incluyo a intendentes, a Horacio Rodríguez Larreta y a gobernadores de la oposición. No ponemos a todos en la misma bolsa”

