Luego de la carta que le enviaron las Madres de Plaza de Mayo a Alberto Fernández y la respuesta del presidente, Hebe de Bonafini se explayó sobre las distintas situaciones que las llevaron a disentir con las últimas acciones del gobierno nacional.

“Sigo sin entenderlo y aceptarlo. Tenemos una grieta, yo no me quiero parecer a ellos. No creo que podamos hacer nada con ellos, tienen alma de destructores“, espetó la titular de la organización al referirse a la reunión que tuvo el mandatario con la CGT, la cúpula de las FFAA, gobernadores y empresarios de las compañías más importantes del país.

“Yo a Alberto Fernández lo quiero mucho, y aposté todo, pero le dije que si había algo que no me gustaba se lo iba a decir. Nosotros nos sentimos muy mal cuando se sentó con Vicentin y con toda esa gente a la mesa, nos pareció que no era posible. Vos podes encontrar a determinados empresarios para llamar, pero invitó a los peores. Hay mucha gente que pensaba eso y nadie se animaba a decirlo”, subrayó en diálogo con Radio AM 750.

En esta línea, aseveró que también hubo otros gestos que no le gustaron: desde algunas “revisiones” o “dilaciones” de medidas hasta la invitación por separado a los diputados y senadores de “Juntos por el Cambio”.

Desde mi afecto y compromiso de siempre. @PrensaMadres pic.twitter.com/OnAt4n17B1 — Alberto Fernández (@alferdez) July 14, 2020

“No me gustó que no se aceptara que vaya la gente de izquierda. Carrió fue la que hizo más lío. Son cosas muy despreciativas. Yo no me quiero parecer a ellos. Es como acostarte con un cocodrilo y decir que uno le va a tar la boca o la cola. En cualquier momento re forma”, remató.

💬 Hebe de Bonafini, sobre el diálogo telefónico que mantuvo con Alberto Fernández: “Me trató con mucho cariño, no discutimos para nada. Me dijo que me iba a contestar públicamente como corresponde. Me pareció importante que me haya contestado lo que piensa y desde el Estado. Si hay algo que no gusta, uno lo tiene que decir. Lo peor para un gobernante es la obsecuencia”.

