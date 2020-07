Horacio Rodríguez Larreta fue visto en el primer día de la nueva fase de cuarentena corriendo por las calles de Palermo, barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

“Si la gente no cumple, vamos a frenar. Acá no hay certezas y sólo está probado que al aire libre se contagia menos gente que adentro”, advirtió el jefe de gobierno porteño en alusión a las imágenes de mucha circulación en las calles y poco distanciamiento social que se vieron este último fin de semana.

“Lo que pasó es un llamado de atención, sobre todo porque hubo mucha gente. No es que la gente no cumpla, pero cuando hay mucha, es imposible evitar que haya cierto acercamiento”, subrayó.

“Es posible que lo que hayamos visto sea gente que no vive a quinientos metros, no es que podemos controlar que uno viva a setecientos y no a quinientos. Por eso una de las cosas que hicimos fue ampliar la cantidad de días para que los chicos puedan salir, para que no tengan que salir todos el mismo día“, remató.

