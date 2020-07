El último 30 de abril, Facundo Astudillo Castro salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca: buscaba hacer el trayecto a dedo para llegar hasta la casa de la ex novia.

Nunca llegó a destino ni nadie lo volvió a ver: la Policía Bonaerense dice que lo detuvieron en un retén, le labraron un acta por romper la cuarentena y lo dejaron seguir pero la familia denuncia que se trata de una desaparición forzada.

“Hay que ver exactamente qué fue lo que pasó. Es un caso que a todos nos preocupa, obviamente. Es la desaparición de una persona en democracia. Y con algún dato que señala la mamá de Facundo y algunos testigos que dicen haberlo visto en algún móvil policial ante de que él desaparezca”, señaló Alberto Fernández en una entrevista por la Televisión Pública al ser consultado sobre el tema.

“Hay que ser muy severos, inflexibles y duros ante este tipo de casos. No es posible que en plena democracia y en un estado de derecho la violencia institucional se instale entre nosotros. Eso no es una buena idea, no nos hace felices”, subrayó el presidente.

“Todo eso debe obligarnos a pensar las cosas de otra manera y me parece que tenemos que buscar el modo de garantizar que la investigación se haga como corresponde porque la realidad es que ese tema lo tiene hoy la Policía Federal porque precisamente los presuntos acusados son gente de la Policía Bonaerense“, agregó el mandatario.

Y remató: “Tenemos que buscar la manera de conocer la verdad y en eso tienen mi compromiso absoluto. No quiero vivir en un país donde estas cosas pasen. Espero que se pueda saber lo que pasó y se pueda actuar en consecuencia”.

En las últimas horas, el abogado de la familia del joven, Leandro Aparicio, pidió la recusación del fiscal de la causa, apuntó contra toda una serie de “testimonios truchos” y afirmó que son 9 los policías que tienen que ver en el plan de encubrimiento.

