El aumento exponencial de los casos y las muertes en los últimos días justo cuando empiezan a flexibilizarse numerosas actividades en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires encendieron las alarmas. Como si esto fuera poco, la curva de contagios repuntó en otras zonas del país.

Tomás Orduna, infectólogo e integrante del comité de expertos que asesora al gobierno nacional, aseguró que la gran cantidad de contagiados que se están informando obedecen, en parte, a “un retraso en la carga de datos”: “Se cayó el sistema durante 24 horas el fin de semana. Sólo dos tercios de los casos eran de ayer, el resto era de varios días atrás por lo que el número está más relacionado con el arrastre anterior. De todas formas hubo un aumento de los casos reales”.

“Hay que explicar los aumentos para que la gente no se asuste. En este caso hubo caída del sistema y también aumento. Hay que modificar cómo comunicamos a la población lo que pasa”, subrayó en diálogo con El Destape Radio.

👩🏻‍⚕️ Los médicos residentes y concurrentes aseguran que el gobierno porteño miente sobre el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva: “Son 17 los hospitales que reciben pacientes COVID-19 sobre un total de 34” ➡️ https://t.co/vjvLOMHgLy pic.twitter.com/PeKvyfXVS8 — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) July 21, 2020

Más allá de esto, el jefe del servicio de “Medicina Tropical y Medicina del Viajero” en el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, anticipó que la situación no mejorará en el corto plazo: “En unos días estaremos entre 4.000 y 4.500 casos en todo el país. En parte por el DetectAR, ya que al ir a buscar los casos, empieza a tener mucha gente joven. El promedio de contagiados es de 35 años y el de fallecidos es de 76 años. Hay mucha juventud que espontáneamente no iría a hacerse una consulta por febrícula y dolor de garganta”.

“No imagino un repunte a 7.000 u 8.000 contagios pero sí que se amesete alrededor de los 4.000 casos. No veo un escenario en que los casos puedan bajar en la próxima semana. Estamos modificando un pico que tal vez ya hubiera pasado con imágenes como las de España e Italia. No necesariamente hay un pico, hay montañas amesetadas en su cumbre. Probablemente estemos entre 100 y 150 fallecidos por día en los próximos 30 días pero no en una situación que se desmadre”, remarcó.

“El mundo ha aprendido a tratar a los pacientes con coronavirus. Hoy hay más chance de vivir si tuviste COVID-19 que a principios de marzo. Los tratamientos están bajando la letalidad y el corticoide es el primer remedio que ha demostrado científicamente su utilidad”, sentenció.

💬 Tomás Orduna: “El Hospital Muñiz no está estresado. Prácticamente duplicamos las camas y eso pasó porque frenamos la andanada del COVID. Con estos números, en los próximos 30 días el sistema de salud del AMBA aguanta”

