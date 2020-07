Los 6.127 nuevos casos de COVID-19 y las 114 muertes en las últimas 24 horas volvieron a marcar un triste récord de la pandemia en la Argentina.

En este contexto, Ginés González García brindó declaraciones a la prensa para hacer un balance de la crítica situación epidemiológica: “Estamos preocupados. La gente está cansada y yo lo entiendo. También es cierto que, en la medida que circula más la gente y se cuida menos, tenemos más casos. Eso es lo que está pasando”.

“Nuestra idea es que haya menos gente que se enferme y menos gente que termine en cuidados intensivos. Yo venía viendo algunos síntomas hacia el final de la cuarentena estricta, algunos números que no me gustaban. Pero la verdad creía que iban a bajar. Lo que sucede es que no tuvo el efecto que tuvieron las cuarentenas anteriores”, subrayó el titular del Ministerio de Salud de la Nación.

“No fue hecha de la manera correcta por todos los argentinos. Seguramente, la mayoría lo hizo bien pero, a veces, los que no la hacen bien, hacen pagar un precio muy alto. La responsabilidad individual es fundamental pero el aumento de casos está asociado sobre todo a encuentros clandestinos, como asados o mateadas“, prosiguió el funcionario nacional.

Y agregó: “Son momentos muy complicados, pero algunas de las actividades que se abrieron, como los comercios, con los cuidados que tienen, está probado que son muy poco contaminantes. Pero este tipo de actividades clandestinas como las reuniones, si lo son”.

💬 Ginés González García: “Le pido por favor a la gente que tenga responsabilidad individual. Esto que estamos viviendo es único. No terminó y queremos que termine de la forme menos dañosa para los argentinos”

Foto: Juan Manuel Foglia

