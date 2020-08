“Sabemos que en este momento el epicentro del virus en el continente latinoamericano y sabemos que en nuestro país estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus“, aseguró Alberto Fernández este viernes por la tarde desde la Quinta de Olivos.

El mandatario anunció la prórroga de la cuarentena hasta el 16 de agosto junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“El peor enemigo para superar esta situación de la pandemia. Sentimos que el problema se acota, nos relajamos y nos exponemos al peor riesgo“, especificó el presidente.

“Hay una impresión de que el virus se concentra solo en el AMBA. Eso es tan cierto como que el problema ha empezado a irradiar a otros lugares: el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. También hay nuevos focos en Jujuy, Chaco y Río Negro. Hoy en día el problema se suma en otros lugares“, subrayó.

“La letalidad es del 1.8%, pero es muy probable que suba, y lejos estoy de tranquilizarme con ese dato. La única solución posible es cuidarnos entre nosotros. No los estoy convocando a corregir una estadística, los estoy convocando a cuidar nuestras vidas y cuidar las vidas de los otros. Los estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar. No quiero que se muera más gente. Esto no es una estadística. Es gente que pierde la vida y para que esto no pase lo que tenemos que evitar que nos contagiemos”, enfatizó luego.

Y envió un mensaje hacia los más jóvenes: “Quiero hablarles desde el alma, desde el corazón. Todos fuimos jóvenes y todavía muchos queremos seguir manteniendo el alma joven y todos sabemos que en la juventud es muy importante el encuentro con los amigos, estar cerca de los afectos, compartir, disfrutar. Pero sabemos que no podemos hacerlo”.

💬 Horacio Rodríguez Larreta: “Son tiempos difíciles para todos”

“Los casos están estabilizados y la tasa de contagiosidad o el R es de 1,03 en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que hacer el esfuerzo de bajarlo de 1 para que los casos empiecen a bajar”, aseguró Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, a su turno.

“Quiero remarcar algo importante respecto a nuestra estrategia de testeos: como cada vez estamos testeando más, es probable que aumente la cantidad de nuevos casos por día. Esto no quiere decir que se esté contagiando más gente sino que, justamente, estamos identificando cada vez más personas con la enfermedad que en otra circunstancia no hubiéramos detectado por ser asintomáticas. Esto nos permite aislarlas a tiempo y cortar la cadena de contagio”, explicó luego.

“También quiero compartir algunas cuestiones que nos generan mucha preocupación: por un lado, que las entrevistas epidemiológicas con las personas contagiadas nos muestran que la mayoría de los contagios está ocurriendo en encuentros en lugares cerrados. Por otro lado, la movilidad. El transporte público va a seguir siendo exclusivo para quienes cumplen tareas esenciales. Acordamos con el gobierno nacional y con la provincia seguir siendo muy estrictos en los controles para evitar que se convierta en un foco de contagio”, agregó.

“Hace dos semanas anunciamos el inicio del Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad con el que empezamos a habilitar, de manera progresiva, algunas actividades. Los comercios y las actividades profesionales, que volvieron a funcionar, cumplen los nuevos protocolos. Además, los chicos y chicas ahora pueden salir todos los días y también retomamos la actividad física al aire libre, algo que es fundamental para el bienestar emocional. (…) El nivel alto en el que están estabilizados los casos nos indica que tenemos que ser muy prudentes en las próximas semanas. No fue fácil lograr lo que logramos; ahora tenemos que consolidar esta primera etapa. Hagámoslo juntos para no tener que retroceder“, concluyó el mandatario porteño.

De esta manera, en territorio porteño la cuarentena seguirá como hasta ahora: se completarán las flexibilizaciones previstas para la fase 1 pero no avanzarán en la fase 2.

💬 Axel Kicillof: “No hay forma de dividir los problemas del AMBA”

“Es trágico ver cómo titular algunos medios. Cuando la economía cae en otros países del mundo es problema de la pandemia. Cuando cae en la Argentina, es problema de la cuarentena. Se nota mucho”, comenzó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires su discurso.

Y, tras remarcar la importancia de seguir cuidándose, señaló: “En diciembre de 2019 teníamos 883 camas de terapia intensiva en el sector público en la Provincia de Buenos Aires, hoy tenemos 1979 camas. Más que lo duplicamos. Pero hoy hay 1130 internados, ya estaríamos desbordados sin estas camas. Si los números no bajan, iremos a una cuarentena más dura“.

Por último, el economista apuntó: “La esperanza está en la vacuna, está en los remedios. Este gobierno ha apostado en nuestros científicos. Esperamos que la vacuna llegue pronto”.

💬 Alberto Fernández: “Vamos a mantener el ATP y el IFE para todos los que lo necesiten. Nadie piense que el Estado los va a abandonar en este momento”

