Una fuerte explosión sacudió este martes el puerto de Beirut dejando decenas de muertos, miles de heridos, personas debajo de los escombros, cuadras destrozadas y otras tantas llenas de escombros: por la onda expansiva, casi todas las vitrinas de los comercios de los barrios de Hamra, Badaro y Hazmieh estallaron al igual que las ventanillas de los autos.

El director general de Aduanas del Líbano, Badri Daher, aseguró a la cadena Al Jazeera que lo sucedido “se debió al estallido de un almacén de materiales explosivos de alto poder que habían sido confiscados en años anteriores”.

Never seen something like this. Beirut explosive pic.twitter.com/RciYrSiatL

— Hassan Hassan (@hxhassan) August 4, 2020