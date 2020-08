“El presidente me llamó una vez, pero estoy muy decepcionada. Le pedí un favor personal como madre y todavía estoy esperando“, aseguró Cristina Castro, la madre del joven desaparecido desde fines de abril, en diálogo con Radio Continental.

“Ahora quiero que me devuelvan a mi hijo, esté como esté. No tengo expectativa de encontrarlo con vida. Mi corazón de mamá dice que no está con vida“, agregó luego.

En las últimas horas, los abogados de la familia, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, solicitaron la detención de cuatro policías mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades nacionales a “adoptar todas las acciones necesarias” para proteger la integridad del joven.

“Es como que todo el mundo dice que estamos ensuciando una gestión, un gobierno, una presidencia: ¡No señores!”, señaló la mujer sobre ello. “Recibimos amenazas de la policía, nos dijeron que cuando esto termine ya saben que hacer. Esta gente cambió los Falcon por las Hilux. Pensaron que esta negrita que limpia los baños en una estación de servicio se iba a quedar callada y no iba a pelear por su hijo. Acá estoy, firme, peleando para encontrar a mi hijo. Me da mucha impotencia y mucha bronca saber que me dijeron que mi hijo nunca estuvo en esas comisarías y mintieron”.

💬 Por último, responsabilizó a “todos” los policías de las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone: “Hay involucrados y quienes callaron son tan desaparecedores como los que se lo llevaron”.

