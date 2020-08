A pesar de las flexibilizaciones y del relajamiento de buena parte de la población, los casos de COVID-19 continúan aumentando en el AMBA: en la Ciudad de Buenos Aires suben de manera algo más “amesetada” y en la Provincia de Buenos Aires de manera algo más exponencial.

Ante este panorama delicado, Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, advirtió: “Todavía no llegamos al pico de casos y sigue subiendo. Proyectamos dos escenarios: que se mantenga la velocidad del contagio o que se acelere”.

“El escenario más pesimista prevé una ocupación de camas de terapia intensiva del 91% al 15 de agosto, y el otro, más positivo, es que sea el 30 de agosto o los primeros días de septiembre si los números continúan“, afirmó en diálogo con Radio La Red.

👩🏻‍⚕️ Las provincias podrán informar casos positivos de COVID-19 sin hisopado: será para convivientes de casos confirmados por laboratorio ➡️ https://t.co/mGAycPcIy7 pic.twitter.com/NDjHV0z07l — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) August 6, 2020

En esta línea, aseguró que pese a que la última “cuarentena estricta” no resultó tal como esperaban las autoridades, sí sirvió para que algunos indicadores mejorasen: “No tuvo un acatamiento elevado, pero tuvo un efecto en los casos“.

“Hoy en la provincia hay un promedio de 63% de ocupación de camas: en el sector público es un 69% y en el privado, 58%. Hace 15 días teníamos un promedio de 60% y el público en 63%, hubo una suba“, aclaró no obstante.

Por último, se mostró de acuerdo con la última decisión tomada por el Ministerio de Salud de la Nación: “La pandemia no se combate con testeo. La PCR es una técnica para identificar si la persona tiene virus o no; hacerlo en personas que no tienen síntomas es un desperdicio de recursos”.

