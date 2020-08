“Esta enfermedad es muy dinámica y ya prever dos o tres semanas para adelante es complejo, imaginarnos la situación en tres o cuatro meses es mucho más complejo y el margen de error es grande“, advirtió Fernán Quirós, titular del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en relación con los pronósticos de la temporada de verano realizados por Daniel Gollán, su par bonaerense.

Tras remarcar que las camas de terapia intensiva no están saturadas, el funcionario porteño ratificó que el distrito no utilizará por el momento el criterio de “confirmar casos positivos sin la realización de un hisopado” siempre y cuando se trate de convivientes de casos confirmados por laboratorio “que tengan síntomas, residan en áreas de transmisión comunitaria y no reúnan criterios de internación”.

“No vamos a hacer uso de esa posibilidad, que es una práctica habitual en las epidemias, porque tenemos capacidad de hacer testeos y porque, cuando se confirma la enfermedad, hay que pedir esfuerzos complementarios a los infectados y es demasiado para pedírselo a todo mundo”, subrayó.

En este marco, respondió a los dichos del presidente Alberto Fernández sobre el faltante de camas para los afiliados porteños de PAMI: “Es un tema de la autonomía que tienen las obras sociales de decidir sus contratos con clínicas y sanatorios del AMBA, así que es algo que el PAMI debería explicar”.

“El presidente lo que hizo es una descripción de un hecho real sobre el PAMI, que es una obra social nacional y es una entidad que tiene autarquía y es la que decide los contratos que tiene con los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Por qué motivo hay un 15% de personas de la ciudad internadas en el conurbano es algo que debe explicar el PAMI”, agregó.

💬 “No es mi responsabilidad interpretar lo que se dice. En este caso lo que dijo el presidente sobre el PAMI es correcto, lo que hay que preguntarle al PAMI es por qué contrata en ciudad y conurbano y por qué su sistema está saturado“, concluyó.

