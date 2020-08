En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández anunció que, tras llegar a un acuerdo con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, Argentina producirá con México la vacuna contra el coronavirus para distribuirla en América Latina.

Si todo sale bien y la misma supera con éxito la fase tres de investigación, las autoridades esperan tenerla disponible para el primer semestre del 2021.

El laboratorio AstraZeneca y la biotecnológica mAbxience del Grupo INSUD nos informaron hoy que la Argentina estará a cargo, junto con México, de la producción y distribución en toda Latinoamérica de la potencial vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford. pic.twitter.com/Bz0l08pDgw — Alberto Fernández (@alferdez) August 13, 2020

“Es una buena noticia que nos llena de orgullo, que nos permite tener esa mirada estratégica de dos países de Latinoamérica para producir una vacuna a la que el mundo intenta acceder al mismo tiempo”, aseguró Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, en conferencia de prensa.

“El cuello de botella, el desafío, es escalar la producción para que todos los países puedan acceder“, agregó la funcionaria nacional.

Y advirtió: “Esto no quiere decir que no tengamos que seguir cuidándonos, para llegar a ese momento con la menor cantidad de personas infectadas y con la mejor cantidad de muertes. Todavía no hay una vacuna registrada, pero esta vez falta menos, cada vez falta menos”.

Comentarios

comentarios