“Efectivamente llevamos unos días con menos casos que la semana anterior y eso se expresa también en todos los indicadores de progresión de casos. El R está por debajo de 1 y el tiempo de duplicación pasó los 40 días“, aseveró Fernán Quirós en su habitual conferencia de prensa de los viernes.

“Sin embargo, esto ha pasado hace dos semanas y volvió a crecer por lo que diría de ser prudente”. Hay que tener una mirada de mucha prudencia, de desandado paulatino y prudente y en base a ello vamos a seguir trabajando junto con la medición de evidencia de cómo van impactando los datos”, advirtió el titular del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

En esta línea, apuntó: “Hemos tenido también un descenso de casos leves que ocupan camas de hospitales, también hemos tenido un descenso de ocupación en sectores de internación general. E incluso hemos notado menos cantidad de personas en los hoteles. Pero aún no ha descendido la ocupación de camas de terapia intensiva, un proceso que está comprobado que demora entre cuatro o cinco semanas“.

[AHORA] Junto a Gabriel Battistella y Paula Zingoni brindamos la última información sanitaria de la Ciudad. https://t.co/rf1nfamLsv — Fernán Quirós (@FernanQuirosBA) August 14, 2020

“Tenemos todavía un camino por delante hasta la aparición de la vacuna, que tenemos que manejar inteligentemente con cada uno de nosotros como ciudadanos estemos dispuestos a aportar algo de nosotros. Tenemos que ir aprendiendo a manejarnos en cada semana epidemiológica de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar, que es heterogénea en todo el país”, subrayó en torno a las noticias positivas que se anunciaron esta semana.

“Por las experiencias de lo que está ocurriendo en Europa, que si bien no hay curvas muy dramáticas el virus sigue circulando en la sociedad y hay casos por día que no pueden evitar. De manera que es natural que hasta que parezca una vacuna vamos a tener una forma de vida, de circulación y de trabajo que no va a ser la que teníamos previamente. Pero yo confío plenamente en que con todos los ciudadanos vamos a ser capaces de entender y aprender cómo manejarnos y poder seguir paulatina y progresivamente estas limitaciones que tenemos en este periodo tan intenso”, remató.

Por último, Fernán Quirós insistió con el pedido de la donación de sangre para los procedimientos habituales así como también de plasma para el tratamiento de los enfermos de COVID-19: se puede hacer en los hospitales y las cuatro postas ubicadas en los barrios de Belgrano, Caballito, Barracas y Montserrat.

