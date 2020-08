“Estamos en un momento difícil. No hemos pasado el total del camino a recorrer“, advirtió Ginés González García en las últimas horas durante una conferencia de prensa.

“Últimamente empezaron a cuestionar al gobierno aprovechándose de una fatiga natural, que es entendible. Lo que no es entendible es que se use la cuarentena como si hubiera una alternativa distinta cuando no hay“, prosiguió el titular del Ministerio de Salud de la Nación.

“Hoy estamos con la perspectiva de transferencia de tecnología para la producción local de una vacuna, con un tiempo cierto en el horizonte. No estamos nadando a la deriva. Estamos nadando viendo la costa cercana. No podemos dilapidar el esfuerzo. No podemos perder lo ganado“, prosiguió el funcionario.

Y agregó: “Firmamos un acuerdo trascendental, con precio accesible, igual vamos a trabajar con otros oferentes para asegurar a los argentinos que tengan vacuna tiempo y forma“.

💬 Por último, el ministro cuestionó a los políticos que “quisieron especular con apertura y hoy están sufriendo las consecuencias” y le pidió a la población “seguir siendo responsable”.

📸 Foto: Juan Manuel Foglia

