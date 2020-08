“Quiero esperar la autopsia, pero yo siento que es él“, aseguró Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, luego de estar frente al cuerpo hallado en el estuario de Villarino Viejo el último fin de semana.

“Cuando me pasa esto con Facu era distinta mi forma de verlo. Decía ‘si yo no soy fuerte a mí me van a pasar por arriba, nunca voy a encontrar a mi hijo’ y yo no quería, no quería que Facu sea un número más de tantos. No me puedo dar el lujo de que Facu sea uno más”, afirmó en diálogo con Infobae.

“Mi hijo era peronista y defendía sus derechos. Y creo que a alguien eso no le gustó y se excedió. Y eso pasó en Mayor Buratovich y ahí empezó su tortura”, agrega en torno a las conjeturas sobre lo que le sucedió aquel 30 de abril.

📸 El lugar donde encontraron el cuerpo que será peritado en los próximos días por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

De cara a la autopsia, que comenzará el martes 25 de agosto, apuntó: “Espero que la autopsia también diga cómo murió Facundo. Confío en los forenses, me demostraron que tienen una calidez humana única, todo el equipo de EAAF me demostró una capacidad, son muy humanos, me preguntaban si me afectaba algo. Toda la humanidad que no tuvo el fiscal la tuvo la gente del Equipo. Cuando se despidió las chicas de antropología me abrazaron y me dijeron ‘si es tu hijo vamos a cuidar bien y te lo vamos a devolver’”.

“Creo que el fiscal no tiene la capacidad para enfrentarme. Nosotros somos laburantes, lo que le hicieron a mi hijo no tiene nombre. Y no vamos a parar hasta que se sepa la verdad y todos ellos vayan presos. No les voy a permitir al fiscal, ni a la jueza ni a nadie que encubran a los policías“, remató.

Por último, cuestionó a Sergio Berni, ministro de seguridad bonaerense, y agradeció los llamados del presidente Alberto Fernández, y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Berni nunca estuvo cara a cara conmigo. Y agradecerle al presidente y al gobernador por el hecho de estar. El presidente demostró que tuvo una enorme calidez humana. Y que realmente se está poniendo en mis zapatos”.

💬 Cristina Castro: “Cuando yo tenga la certeza de que es mi hijo lo voy a traer a descansar. Y después me voy a volver a poner el poncho de mamá”.

