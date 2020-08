“No fui a la marcha, trato de no opinar de estas manifestaciones porque son difíciles de entender por su heterogeneidad”, aseveró Nicolás Massot, ex jefe del bloque de diputados del PRO y actual director del Banco Ciudad, en diálogo con FM “Futurock”.

Sobre el contenido de la polémica movilización que tuvo lugar el lunes, el dirigente señaló: “Estoy en desacuerdo con determinadas proclamas de ayer, pero no me parece justo manchar la marcha por algunas expresiones intolerantes“.

📸 Decenas de miles de personas participaron del “banderazo” convocado por la oposición al gobierno: demandas heterogéneas contra el gobierno y cuestionamientos a la cuarentena ➡️ https://t.co/s6qwXABlcg pic.twitter.com/l26PrYO53k — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) August 18, 2020

Y, para marcar un contrapunto con los analistas que sostienen que la gran mayoría de los que estuvieron eran antiperonistas, subrayó: “Mucha gente que estuvo en la marcha de ayer votó a Alberto Fernández“.

Por último, habló sobre la reforma judicial y las críticas que suscita en el arco opositor: “En el contenido de la reforma hay muchos temas con los que estoy de acuerdo discutir“.

