“Semana a semana hemos ido aumentando la capacidad de testeos y la realización de test por día. Pero hubo un pequeño descenso en la última semana que tiene que ver con no tener tantos candidatos para hisopar y eso tiene que ver con la evolución de la curva epidemiológica”, aseveró Fernán Quirós en la conferencia de prensa de este viernes.

A pesar de ello, el titular del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que la situación epidemiológica está lejos de estar controlada: “Aquí no se ha terminado nada, no estamos de vacaciones, estamos en el lugar alto de la curva de contagios, con un amesetamiento y tendencia al descenso, pero no hemos resuelto nada de la epidemia en la ciudad”.

“El aumento de casos que dio a conocer ayer el Ministerio de Salud de la Nación fue a nivel nacional, no en la ciudad. De todos modos mantenemos la guardia alta y recién cuando hayan descendido críticamente la cantidad de casos o aparezca la vacuna será otra la situación”, subrayó el funcionario porteño.

[AHORA] Brindamos la última información sanitaria de la Ciudad junto a Gabriel Battistella y Paula Zingoni. https://t.co/h5O6n2X4Ai — Fernán Quirós (@FernanQuirosBA) August 21, 2020

En esta línea, reveló que el índice de contagiosidad R0 bajó de 1.1 a 0.95%, aunque la proporción de enfermos leves aumentó un poco debido al testeo de todos los convivientes o contactos estrechos de los casos confirmados: “Detectamos 200 personas por día que son asintomáticas, esto significa que no tiene riesgo y una evolución leve o sin molestia”.

Por último, se mostró a favor de un protocolo que permite la visita de familiares a las personas en situación crítica: “El acompañamiento en los últimos días de vida de un paciente es indispensable para la dignidad y el cuidado humano”.

💬 Fernán Quirós: “Es algo que nos preocupa severamente. Es complejo lograrlo, pero estamos trabajando en cómo poder avanzar al respecto”

