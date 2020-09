En un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular del Ministerio de Economía, Martín Guzmán, el gobierno dio a conocer los resultados del canje de deuda extranjera.

La operación financiera, que terminó el viernes pasado, tuvo una adhesión superior al 93,55%: por la activación de las cláusulas de acción colectiva, el porcentaje se elevó al 99%.

“Nos pusimos como objetivo inmediato tranquilizar la economía argentina. La situación era realmente crítica, estábamos en un sendero de endeudamiento. El país no podía sostener la carga de la deuda“, aseveró Martín Guzmán al iniciar la conferencia de prensa.

“El FMI respaldó la posición de Argentina. El 99% de la deuda pública en moneda extranjera ya ha quedado reestructurada“, agregó.

“El 15 de septiembre enviaremos al Congreso el proyecto de presupuesto y ya empezamos las negociaciones con el FMI. Buscamos tener un nuevo acuerdo que nos dé el financiamiento para poder pagarle al Fondo. Lo vamos a hacer de frente a la sociedad, no de espaldas. Enviaremos el acuerdo al Congreso para su aprobación, algo que no se ha hecho en el pasado”, remató.

A su turno, el mandatario Alberto Fernández se mostró contento con el desenlace de las arduas negociaciones: “Este es un día muy importante para toda la Argentina“.

“Ser sostenible no es solo pagar las deudas, un país es sostenible cuando todos tienen la posibilidad de ser feliz donde nacieron. Tuvimos que hacer un enorme trabajo para que el mundo entienda que nos estamos levantando. La pandemia nos exigió mucho más”, reconoció.

“Asumamos lo que nos pasó y asumamos la responsabilidad de que no nos vuelva a pasar. No volvamos nunca más a ese laberinto, tomemos conciencia. Que un país se endeude no es que un presidente se reúna con algún directivo, significa que 25.000 PyMEs cierren“, remató.

