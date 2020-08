El titular del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires habló este lunes en conferencia de prensa para detallar los últimos datos del comportamiento de la pandemia en el distrito.

“Ya pasó el peor momento”, aseguró Fernán Quirós al hablar sobre la cantidad de casos de coronavirus que registra día a día el territorio porteño. “Todavía hay que transitar un camino de descenso que será lento“, advirtió.

“En la ciudad seguimos en una meseta alta de casos. Luego del pico de la primera semana de agosto hemos tenido una media que logra los 1.100, la semana anterior llegó a 1.150 casos y volvió a descender”, explicó.

👩🏻‍⚕️ En medio de una situación delicada en materia epidemiológica, el Ministerio de Salud dio a conocer la buena noticia del día: 301.195 personas ya se recuperaron de la COVID-19 en la Argentina ➡️ https://t.co/velsnKzjCt pic.twitter.com/M7LY1hhJIZ — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) August 31, 2020

“Hemos pasado el peor momento que fue a principios de agosto, pero todavía tenemos muchos casos por día. Requerimos mantener mucho el enfoque ciudadano en el cumplimiento de las normas y la estrategia de testeo y aislamiento, porque todavía tenemos que tener un camino de descenso que creemos que va a ser lento y, por lo tanto, queremos ser muy prudentes y paulatinos en el avance de las medidas”, remató.

En esta línea, aclaró que las trabajadores domésticas no están habilitadas a volver a trabajar y que los permisos de actividades al aire libre sólo cuentan para el espacio público y no para los lugares privados.

“El hecho de describir la curva con los datos a la vista no connota que uno deba relajarse, al contrario. La curva está estable hace siete semanas, ¿eso quiere decir que terminamos con el problema? ¿Qué tenemos que relajarnos? ¿Qué este virus ya no importa y no genera daño? Nunca dijimos eso y no los vamos a decir porque no es cierto. Tenemos que seguir cuidándonos y hacer el esfuerzo no solo por nosotros sino por los que queremos, por los que nos rodean y por el conjunto de la sociedad donde decidimos vivir”, concluyó el ministro porteño.

