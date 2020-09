“Estuve en la calle manejando y vi que la gente en la Ciudad de Buenos Aires sale y camina, ahí hay un tránsito creciente. Hay un porcentaje de la sociedad que se queda en su casa y se los agradezco porque sino estaríamos peor”, aseveró Alberto Fernández en diálogo con TN.

“No llevamos 160 días de cuarentena, la verdad no hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe“, subrayó luego el mandatario.

💬 “NO PODEMOS SOLOS” 👉🏻 La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) le pidió a la población que cumpla con las medidas sanitarias, que no desafíe al virus y que trate de quedarse en su casa ➡️ https://t.co/iK5E3IIY0T pic.twitter.com/3bzURkv4Q3 — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) September 2, 2020

“A la gente no hay que confundirla, necesitamos que entienda que es una situación de alto riesgo. La flexibilización de las medidas generan una situación de relajamiento que es muy peligroso porque el riesgo existe, hay mucha gente que está contagiada y no lo sabe”, agregó.

En esta línea, apuntó contra aquellos que cuestionan las medidas sanitarias: “La oposición utilizó la pandemia como mecanismo de ataque al gobierno y de repente nosotros nos convertimos en personajes insensibles que queremos tener a la gente encerrada e inventaron la imbecilidad del enamoramiento de la cuarentena. ¿Quién se puede enamorar de eso? ¿Qué presidente es feliz con una cuarentena, con una economía paralizada? Nadie. Pero insistieron y hubo gente que se terminó creyendo ese mensaje”.

“No voy a dejar que el esfuerzo que se hizo se pierda, lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en hospital. Estoy siguiendo día a día en cada lugar como está la ocupación de camas, no voy a dejar que colapse”, concluyó.

