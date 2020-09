“Hubo un comienzo que salió bastante bien en el sector gastronómico, aunque tuvimos que efectuar unas 12 clausuras: en dos casos había una fiesta y en los otros fue porque tenían mesas fuera de horario o expendio de alcohol, lo cual esta permitido pero no en take away después de las 20 horas, para que no se aglomeren las personas”, aseveró Diego Santilli en diálogo con C5N.

El vicejefe de gobierno porteño defendió las nuevas flexibilizaciones en el distrito a pesar de que los números diarios de casos de coronavirus son altos: “Nosotros estamos. Actuamos rápidamente, acompañamos y apelamos todo el tiempo a la responsabilidad de la gente y al cuidado, como lo venimos haciendo en estos casi 6 meses que llevamos de pandemia”.

💬 Fernán Quirós, ministro de salud porteño, sobre las imágenes de los bares porteños incumpliendo los protocolos: “Lo que pasó no fue bueno” ➡️ https://t.co/s5Dml4YqZe pic.twitter.com/GioZwmJ07V — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) September 7, 2020

“Seguiremos trabajando día a día, entendiendo que la prioridad es evitar contagio y salvar vidas, pero también pensar en el trabajo de aquellas personas que tienen miedo a perderlo, y proteger a las pymes, que generan 7 de 10 empleos”, agregó.

“Hay que tomar decisiones en base a los datos, que hoy muestran que el sistema está fuerte. El sábado cerró con 280 camas de terapia intensiva ocupadas sobre las 450 que hay disponibles, lo que representa el 60% de ocupación”, detalló el funcionario.

“Es importante dar pasito tras pasito, con mucha cautela y responsabilidad. Por supuesto, somos inflexibles con aquellos que hacen lo que no deben hacer, pero también debemos acompañar, entender y estar cerca de aquel que requiere el trabajo y volver a un cierto estado de normalidad”, remató.

Comentarios

comentarios