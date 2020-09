Junto a Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y los intendentes del conurbano bonaerense, el miércoles por la tarde Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa para ponerle un freno a las protestas policiales y hacer un anuncio importante.

“No todo está permitido. Puedo entender cualquier reclamo y cualquier demanda, lo que no estoy dispuesto es a aceptar ciertas formas de la demanda que no tienen que ver con la vida democrática”, subrayó en el inicio de su discurso.

“Todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene, pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad. Les pido democráticamente que depongan esta actitud”, agregó.

Minutos más tarde, el mandatario anunció la creación de un “Fondo de Fortalecimiento Fiscal” para la Provincia de Buenos Aires que se financiará con un punto de coparticipación que percibía la Ciudad de Buenos Aires, calculado en más de 35 mil millones de pesos.

📽 El mensaje de Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos:

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 735/2020, cuyo primer artículo oficializó la quita a la ciudad. Según dejaron entrever las autoridades, esos recursos servirán, entre otras cosas, para atender las demandas de los policías.

En diálogo con Radio Con Vos, el presidente confirmó que le mandó un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta prometiendo que “no desfinanciará a la su distrito” y explicó los motivos de la resolución: “Me asombra cuando planteamos como un hecho inesperado el tema de la llamada coparticipación porque es algo que desde el primer día venimos planteando. Nadie puede estar sorprendido por esto”.

“La Nación y Clarín, a comienzos de nuestra gestión, hablaron de nuestro planteo a la Ciudad de Buenos Aires sobre la necesidad de revisar los 2.4 puntos que le dio la gestión anterior porque eran en exceso mucho más de lo que necesitaban para pagarle a la Policía Federal. La Provincia de Buenos Aires tiene un problema muy serio de financiamiento“, remató.

Comentarios

comentarios