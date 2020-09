“Tenía mucha expectativa y angustia. Ver un acuartelamiento tan extraño, de fuerzas de seguridad que portan armas, fue bastante confuso“, aseguró Estela de Carlotto sobre las protestas policiales en diálogo con FM “FutuRock”.

“Tengo cerca una concentración de policías que no me dejaron dormir en toda la noche. El reclamo ha sido justo, pero la forma fue extraña y agresiva. Es una desestabilización de una rutina de paz“, subrayó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

“El presidente habló de lo que tenía que hablar y Kicillof tiene que dar una respuesta al petitorio que exhiben. Esperamos que todo llegue a la calma y todos tengan los beneficios que merecen. Y que la juventud que ha ingresado a la Policía sepa que su condición es muy seria”, agregó luego.

Por último, recalcó los sentimientos y las cosas que se le cruzaron por la cabeza durante la tensa y difícil jornada: “No me asustó, me entró una angustia. Yo nací en 1930 con el primer golpe, no tuve miedo porque no soy una mujer aguerrida, cuando hay una injusticia me pongo firme. Si tengo que salir a la calle, agarro el bastón y salgo a defender la democracia“.

