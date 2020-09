El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, oficializó en las últimas horas que su administración presentará una cautelar para que la Corte Suprema de Justicia “disponga la inmediata suspensión” del DNU del presidente Alberto Fernández que le establece la quita de un punto de la coparticipación que recibe el distrito.

“Lo que vivimos es exactamente lo contrario al diálogo. Para lograr la seguridad en la Provincia de Buenos Aires se eligió la división. Nos encontramos con una medida intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para dárselos a la Provincia”, aseveró en conferencia de prensa desde la sede gubernamental emplazada en el barrio de Parque de los Patricios.

“Nos sacaron los fondos, de un día para el otro, en el medio de la pandemia“, subrayó el mandatario porteño. Y agregó: “Es inconstitucional y vamos a ir a la Corte Suprema a defender, con todos los recursos jurídicos que tengamos, la autonomía y los derechos de la ciudad“.

“Toda mi vida elegí el camino del diálogo. Dejando de lado toda diferencia política me senté y trabajé codo a codo con el presidente y el gobernador. Acompañé al gobierno en todo el proceso de la negociación de la deuda. En la situación difícil que se presentó con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tuvimos una posición clarísima de apoyo a las instituciones“, prosiguió.

Y remató: “Frente a decisiones arbitrarias, los argentinos estamos acostumbrados a responder con peleas, más agresiones, ese camino no nos llevó a ningún lado. No voy a contestar con la misma moneda, no voy a hacer una disputa personal, no voy a hacer un conflicto personal. No voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas, que considero erradas e inapropiadas”.

