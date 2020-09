El gobierno nacional anunció este martes la extensión del bono de $5.000 para el personal de salud por otros 90 días: alcanzará a 700 mil personas e incluirá a más trabajadores del sector.

Según detalló Ginés González García, titular del Ministerio de Salud de la Nación, el beneficio incluirá ahora al personal de internación (público y privado), geriátricos, de análisis clínicos, emergencias y traslados y suma a los trabajadores de atención primaria del sistema público.

“Es un estímulo necesario para el enorme esfuerzo que están haciendo“, subrayó el ministro ante la prensa al remarcar la necesidad de que prorrogar la medida dictada en el mes de marzo.

Por último, habló sobre la flexibilización de actividades en la Ciudad de Buenos Aires y se mostró preocupado por el impacto sanitario que las mismas acarrean.

“No estoy de acuerdo con las actitudes aperturistas del Gobierno de la Ciudad, no condicen con el grado de la pandemia en la Argentina. El control en los bares no está funcionando, a mi modo de ver. Es muy difícil controlarlos”, remató.

