“Las recientes medidas no son las soluciones de fondo, sino medidas que tenemos que ir tomando para que la economía se recupere”, aseveró Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, en diálogo con la prensa.

“Al dólar ahorro lo encarecimos para que con los mismos pesos se puedan comprar menos dólares. Nosotros sabemos que esas no son las soluciones de fondo el cepo de 200 dólares o si te lo descuento o no de la tarjeta. Ahora se le pidió a las empresas que renegocien sus deudas para no ir todos juntos a la misma caja porque no alcanza”, explicó luego.

Y, en esta sintonía, se refirió al aumento registrado en el “dólar blue”: “Obviamente, todas las brechas suman ruido porque son precios que vamos mirando pero gran parte de la economía es negociada con el precio oficial“.

De cara al 2021 y al presupuesto presentado en el Congreso de la Nación, argumentó: “Vemos una economía creciendo a un 5%, muy moderado si tenemos en cuenta que la proyección de caída de este año es del 12%. Vemos una recuperación del salario muy importante, que va a repercutir en el mercado interno. Vemos un Estado gastando pero en inversión pública. Le vamos a pedir al BCRA que nos transfiera el 60% del gasto y el restante 40% lo vamos a financiar con colocación de deuda pública en pesos en el mercado local”.

“Necesitamos exportar más que nos queden más dólares genuinos. Vemos que va a crecer pero esa proyección está atada a lo que pase en el resto del mundo. Tenemos capacidad para exportar más pero no sabemos bien qué va a pasar, por ejemplo, con el precio del crudo para que Vaca Muerta exporte”, agregó.

💬 Cecilia Todesca: “Si nosotros vemos que la pandemia sigue teniendo un efecto negativo sobre los ingresos, seguiremos el IFE porque es una buena política. El ATP ya está definido que continuará hasta fin de año y veremos si lo continuamos en el primer trimestre”.

