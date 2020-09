La propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de que los alumnos sin conectividad vuelvan a clases en las aulas o, en su defecto, en el espacio público, continúa levantando chispas entre el oficialismo, la oposición y los gremios doentes.

“Ellos no quieren solucionar el tema de la educación, quieren tensionar y hacer política“, aseguró Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), en diálogo con AM530.

Sobre los protocolos en los que trabajan, los docentes advierten que no son consultados ni anoticiados: “Ellos no le hablan a los maestros. Yo por ejemplo me enteré de esto cuando Soledad Acuña le habló en Telefe a Cristina Pérez. Después le dieron el protocolo al gobierno nacional, pero a nosotros no nos lo hablan. Esto es cruel para los chicos y ellos saben que no acompañamos la pedagogía de la crueldad, sino la pedagogía de la ternura“.

“Larreta omitió que los chicos no tienen conexión porque él discontinuó los planes ‘Conectar Igualdad’ y ‘Sarmiento’. Es canallesco“, prosiguió el gremialista luego de recordar que el gobierno nacional ofreció 6.500 computadoras para darle una respuesta a los alumnos que no tienen acceso a internet pero las autoridades del distrito no lo aceptaron.

💬 “Sólo quieren que los pobres vayan a la plaza a exponerse y que les nieguen la conectividad, cristalizando la desigualdad mandándolos a esa plaza, es clasismo“, remató.

📸 Foto: Catalina DiStefano para “El grito del sur”

Comentarios

comentarios