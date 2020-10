El asesinato a cuchillazos del inspector de la Policía Montada, Juan Pablo Roldán, a plena luz del día en Barrio Parque continúa generando dolor y polémica: ahora la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación apuntó contra aquellos que no intervinieron para evitar el ataque y, según su criterio, lo deberían haber hecho.

“El atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente. Por eso mi reflexión es: ¿por qué no aparecieron el SAME ni la Policía de la Ciudad”, se preguntó Sabina Frederic en diálogo con Radio Con Vos.

“Esa persona era conocida en el barrio, ya había pasado por la Policía Montada en medio de su delirio. (…) La policía que tiene que actuar es la Policía de la Ciudad, y es la Policía Federal va a resolver el problema por omisión de otros actores, tuvieron que correr 200 metros”, subrayó.

En medio de la otra cuestión que surgió a raíz del hecho, la funcionaria nacional aclaró que no existe ninguna prohibición para que la fuerza porteña o alguna otra policía provincial adquiera y utilice pistolas Taser.

“Las Taser llegaron al Ministerio de Seguridad a fin de febrero, llegaron 100 armas, y yo derogo el protocolo de Patricia Bullrich porque era ambiguo, porque nombra a las Taser como armas no letales, y es una falsa definición, son armas menos letales y nosotros autorizamos su uso. La Policía Federal no hace trabajo de seguridad ciudadana, sino la Policía de la Ciudad, y no sé por qué no tienen Taser”, sentenció.

Por último, informó que al menos hasta el momento, Sergio Berni, a cargo de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires, no elevó ningún pedido formal para utilizar ese tipo de pistolas, pese a que públicamente dijo lo contrario.

