En un día increíble para el tenis argentino, Diego Schwartzman siguió los pasos de Nadia Podoroska y se metió de lleno en semifinales de Roland Garros.

Delight for Diego 🙌@dieschwartzman earns a first career Grand Slam semi-final surviving a 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 marathon against Thiem in five hours and eight minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/xNnMDssgIH

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020