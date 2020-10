Nadia Podoroska sigue a paso firme en París: la argentina de 23 años le ganó por 6/2 y 6/4 a la ucraniana y quinta del mundo, Elina Svitolina, en los cuartos de final de Roland Garros.

Cinderella, it’s not midnight yet 🇦🇷@nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8

