El tenista argentino Diego Schwartzman perdió por 6/3, 6/3 y 7/6 ante Rafael Nadal en semifinales de Roland Garros y se despidió del sueño de llegar a la final y poder alzar el trofeo.

El jugador español, 12 veces campeón del Grand Slam que se juega en suelo parisino, estuvo intratable y prácticamente no le dio chance al “albiceleste” para esbozar algún tipo de resistencia.

De todas maneras, el “Peque” subirá al puesto número 8 del ranking mundial de la ATP y será top ten por primera vez en su carrera una vez que finalice el torneo.

Además integrará el grupo de tenistas argentinos que estuvieron entre los 10 mejores jugadores del mundo en la historia: Guillermo Vilas (2), Juan Martín Del Potro (3), David Nalbandian (3) y Guillermo Coria (3), José Luis Clerc (4), Gastón Gaudio (5), Guillermo Cañas (8), Alberto Mancini (8), Mariano Puerta (9), Juan Mónaco (10) y Martín Jaite (10).

After all this time, it still means so much 🙌#RolandGarros pic.twitter.com/z8e2eTPji6

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020