En medio de la pandemia de coronavirus y una crisis económica que atraviesa a toda la sociedad, el presidente Alberto Fernández habló sobre el comportamiento del dólar, la posibilidad de que haya una vacuna pronto para frenar los contagios y el proyecto para legalizar el aborto.

“Le meten en la cabeza que la Argentina va a devaluar. Es una técnica permanente en los diarios, principalmente en algunos. La brecha se genera porque hay operadores que mueven el contado con liquidación y a partir de ahí se empiezan a complicar las cosas. De todas estas cosas nos estamos ocupando con Martín Guzmán”, aseveró en diálogo con Radio Metro.

“Los mismos que pusieron el cepo de 200 dólares ahora nos enseñan cómo sacar el cepo, son maravillosos“, subrayó luego el mandatario. Y agregó: “El dólar blue es un mercado negro, donde la informalidad es la regla y donde ocurren infinidad de cosas. Es un mercado que se nutre básicamente, no únicamente, de dólares que dejan los turistas extranjeros que encuentran allí una mejor cotización”.

En relación con la chance de que lo antes posible se conozcan los resultados de fase tres y se cuente con una vacuna, explicó: “Tenemos acuerdos en vía de firma con todos. Nos interesa que la primera vacuna que se pueda dar, la demos. Hay vacunas chinas, hay una vacuna rusa que están hablando con nosotros. Está la de Oxford, la de Pfizer… Con todos, absolutamente con todos estamos hablando”.

En esta línea, ponderó lo hecho hasta aquí por su gobierno: “Cuando me acusaban de secuestrador de argentinos, me la pasaba diciendo que mi principal temor era el rebrote. Ahí lo está viviendo Europa, Israel y los Estados Unidos. Yo quiero la vacuna cuanto antes para evitar nosotros la segunda ola. Hasta entonces tenemos que cuidarnos todos. Cuidar la salud de los argentinos es para mí lo más importante”.

“Hoy entre 6 y 7 provincias tienen el 60% de los casos. Cuando esto empezó, le prestamos mucha atención al AMBA, a los grandes conglomerados, y el resto del país pensó que no le iba a tocar. Que el virus no iba a llegar. Y es obvio que no es así. Y también piensan que en el campo el problema no sucede. Son números que nos duelen, a los que hubiéramos preferido no llegar nunca, pero cuando teníamos controlado el tema en el AMBA, empezó a llegar al interior”, remató.

Por último, el mandatario se refirió al proyecto de ley para legalizar el aborto: “Mi compromiso es que lo podamos tratar antes de fin de año. Los abortos existen y muchas mujeres terminan lastimadas o terminan muriendo en abortos clandestinos. Estamos trabajando en eso. Estoy tratando que el tema no se transforme en una nueva disputa entre los argentinos. Quisiera que de una vez por todas respetemos el debate. No quiero que generemos un nuevo debate entre los argentinos. Tenemos un tema de salud pública que hay que resolver“.

