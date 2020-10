En una nueva conferencia de prensa, Fernán Quirós subrayó la importancia de mantener los cuidados básicos de higiene de manos, distanciamiento y sobre todo del correcto uso del barbijo para evitar que la curva de contagios vuelva a subir y evitar un “rebrote al estilo europeo”.

“Si la mayoría de la gente cree que esto ya fue, que no se piensa cuidar, el rebrote va a ser inevitable“, aclaró el titular del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

En esta línea, explicó la estrategia que se debe aplicar para mantener a raya al coronavirus: “Hay tres elementos fundamentales. Políticas públicas de testeos y rastreo, aprendizaje ciudadano y comportamiento social, y dado a la dinámica de cada ciudad, los canales para que el virus circular se van saturando porque disminuyen los susceptibles”.

[AHORA] Anunciamos la última información sanitaria de la Ciudad junto a Gabriel Battistella y Paula Zingoni. https://t.co/z9wa4Q03eJ — Fernán Quirós (@FernanQuirosBA) October 30, 2020

“Si desarrollamos bien esta estrategia, vamos a poder mitigar un potencial rebrote, que seguramente ocurra. Pero si es en pequeña escala, será algo poco relevante”, agregó.

Sobre los eventos de “supercontagio”, advirtió: “Hay que concentrarse en estos pequeños grupos que se dan en encuentros de varias personas en lugares cerrados, con poco volumen de aire, mal ventilados donde la gente está mucho tiempo”.

Y, por último, reiteró los cuidados básicos fundamentales: “Que no haya reuniones sociales y familiares en departamentos; que esos encuentros sean al aire libre, que la cantidad de gente no sea mucha y que cuando hay gente que no convive se use el barbijo dentro del domicilio“.

