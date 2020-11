El titular del Ministerio de Salud de la Nación habló en las últimas horas sobre el anuncio de compra por parte del gobierno nacional de millones de dosis de la vacuna Sputnik V, que actualmente cursa los ensayos clínicos de fase tres como el resto de las vacunas candidatas.

“Todavía no hay ningún convenio, pero sí una intención de acuerdo comercial. Estamos negociando con todos los que pareciera que vienen en la punta de esta carrera internacional“, explicó Ginés González García en diálogo con América TV.

“Es posible que esté disponible en diciembre, como la de Pfizer. La de Astrazeneca se prevé para marzo. Pero ninguna tiene el volumen de dosis que dice tener Rusia“, prosiguió el funcionario.

“La idea es vacunar como mínimo a dos tercios de la población para reducir muchísimo la circulación del virus y con dosis gratuitas. Pero hay que ser prudentes. Todas tienen que cumplir las normas a pesar de que sean auspiciosas. La fase tres marca la efectividad, si es útil previniendo, y esa fase suele ser larga. La parte de seguridad, que se ve en la fase uno y la fase dos, ya están cubiertas”, resaltó.

“Después viene un gran desafío logístico, para el que nos estamos preparando, que es la vacunación más masiva del mundo. No va a ser simple”, advirtió. Y remató en torno a la distribución dentro del territorio nacional: “No va a haber prioridades, la distribución será equitativa“.

Respecto a lo hecho en el país en materia sanitaria desde el inicio de la pandemia, el ministro señaló: “El aislamiento ha sido siempre la mejor alternativa pero a esta altura hay muy poco acatamiento. Esto de ASPO tiene poco. Tampoco creo que la cuarentena haya sido tan larga, la empezamos a abrir rápidamente con actividades industriales y comerciales. Hasta mediados de abril fue bárbara, después bastante bien“.

💬 Ginés González García: “Ahora no se puede aflojar, no creamos que esto ya pasó. Estamos mal, me atormenta el número de muertos que tenemos. No me gusta como estamos pero esto no terminó”