Los primeros datos de la fase tres de los ensayos clínicos de la vacuna candidata de Pfizer y BioNTech resonaron en todo el mundo: Fernán Quirós, titular del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, fue consultado en las últimas horas sobre qué opina en torno al asunto y las dificultades que podría traer la desconfianza de la población.

“Si pudiéramos ver la información científica de la vacuna de Pfizer y analizar los datos técnicos y mostrárselos a la ciudadanía, sería más tranquilizador que cualquier otra maniobra o medida que se pudiera tomar“, explicó el ministro porteño en conferencia de prensa.

“Muchas de las personas que opinan si se darían o no alguna de las vacunas en desarrollo no están dentro del grupo de riesgo, por lo que no tiene senido el debate. No son ni mayores de 60 años, ni tienen comorbilidades ni son trabajadores esenciales“, aseveró.

Y agregó: “Hay que ser muy prudentes, no hay que simplificar. Hay que mostrar la información científica y hablarle a la ciudadanía con toda claridad, porque después ella va a saber elegir de manera apropiada. Por el momento los resultados de Pfizer son muy alentadores, aunque se trata de una instancia intermedia y no del análisis completo. Además, este desarrollo no va a terminar de un día para el otro con la difusión del virus en la sociedad“.

Por último, sobre la situación epidemiológica en el distrito, subrayó: “Si bien es cierto que es una nueva etapa, dada la realidad europea tenemos que seguir cuidándonos y estar atentos al riesgo por delante. Todavía tenemos que estar en foco con esta cuestión”.

