Los organismos de derechos humanos se sumaron a los gremios docentes porteños y salieron a repudiar las declaraciones de la titular del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña.



“Mientras como sociedad atravesamos una profunda crisis causada por el macrismo y agravada por la pandemia, hay sectores que no han dejado nunca de trabajar, esforzarse y sostener las tareas para garantizar derechos. Tal es el caso de las y los docentes. Por eso no podemos tolerar declaraciones agraviantes contra quienes a diario se ocupan de educar, pero también de enseñar solidaridad. Son quienes, como Sandra y Rubén, hacen su trabajo e incluso el que a veces no hace el Estado, como preparar algo caliente cuando hace frío o servir el pan porque el hambre no deja aprender”, aseguraron a través de un comunicado difundido por redes sociales.

📢 UTE apuntó contra Soledad Acuña por sus declaraciones contra los docentes porteños: “No podemos tolerar que se hable así de los maestros y maestras” ➡️ https://t.co/Ui0KkPsopI pic.twitter.com/NBbYPdNw4x — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) November 17, 2020

“Son quienes salen a luchar con el guardapolvo blanco como bandera y hasta son perseguidos en una gestión de la Ciudad que se ocupó más por reprimirlos que por mejorar su situación. La ministra habla de la importancia de enseñar a pensar, mientras estigmatiza a los docentes que trabajan y luchan por mejorar sus condiciones para formarse como actores partícipes de la educación y no como tecnócratas fuera de su historia. Instala la desconfianza sobre la tarea docente en las familias, como si padres y madres debieran cumplir una tarea de vigilancia sobre quienes han estudiado para enseñar, deslegitimando su labor. Incluso insta a la denuncia como en las peores épocas de nuestra historia”, prosiguieron.

Y remataron: “Las palabras de la ministra lastiman a toda la sociedad y merecen más que unas disculpas. Instamos al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta a tomar medidas, porque estas declaraciones no constituyen un hecho aislado: son la ideología con la que se piensan las políticas públicas de educación en la ciudad que más recursos concentra y que menos igualitariamente los distribuye. La raíz del problema, muy por el contrario de lo que manifiesta la ministra, no está en la formación de los y las docentes, sino en no valorar su enorme tarea“.

¿Qué organismos de derechos humanos firmaron el escrito? Abuelas de Plaza de Mayo – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – H.I.J.O.S. Capital – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz – Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

