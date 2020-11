“Hay que seguir cuidándose, seguir con el distanciamiento. Me preocuparon algunas de las manifestaciones de estos días, no había barbijos, no había distancias, en los medios de transporte también. Hay que cuidarse mucho”, aseveró en las últimas horas Nicolás Kreplak, viceministro de salud de la Provincia de Buenos Aires.

A pesar de que los casos han bajado lentamente en las últimas semanas, la situación dista de estar controlada: “Es peligroso. Tenemos que tener muchos cuidados en los próximos meses. No bajar la guardia. No tenemos que pensar que estamos en la pospandemia porque la verdad es que tenemos muchas chances de que haya rebrotes”.

Y, en esta línea, el funcionario bonaerense subrayó: “Hay que evitar las reuniones innecesarias. No solo me preocupó la posibilidad de que se contagien, sino por lo que simbolizan. Como que ya ha pasado todo. Y no ha pasado todo. Hay cientos de fallecidos por día“.

Por último, señaló: “Queremos evitar la segunda ola que está sufriendo el hemisferio norte. Tenemos que trabajar mucho para evitarlo y por eso hay que vacunar este verano. Sabemos que es muy probable que tengamos una segunda ola, pero la idea es que sea lo más chica posible y sin afectar a las personas de riesgo“.

